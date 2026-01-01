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Фильмография
Ксавьер Де Гийбон
Xavier De Guillebon
Киноафиша
Персоны
Ксавьер Де Гийбон
Ксавьер Де Гийбон
Xavier De Guillebon
Дата рождения
1 февраля 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Союзники
(2016)
7.3
Слишком много зверей
(2026)
7.0
Ассистентка
(2006)
Фильмография Ксавьер Де Гийбон
7.3
Слишком много зверей
L'espèce explosive
драма
2026, Франция / Германия
5.7
Ники
Niki
биография
2024, Франция
Смотреть трейлер
7.4
Союзники
Allied
триллер
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Уик-энд в Париже
Le Week-End
комедия, мелодрама
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
7
Ассистентка
La tourneuse de pages / The Page Turner
триллер, драма, мюзикл
2006, Франция
6.4
Счастливого пути
Bon voyage
драма, комедия
2003, Франция
6.8
Испанка
Euro Pudding
комедия, мелодрама
2002, Франция / Испания
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