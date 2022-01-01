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Остров внутри
Остров внутри, 2009: актеры и роли
La Isla interior
Остров внутри
2009 / Испания
6.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Остров внутри, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дуния Аясо
Dunia Ayaso
Феликс Сабросо
В ролях
Кандела Пенья
Candela Peña
Альберто Сан Хуан
Alberto San Juan
Кристина Маркос
Cristina Marcos
Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
Челсо Бугалло
Celso Bugallo
Антонио де ла Торре
Antonio de la Torre
Эми Кацорла
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