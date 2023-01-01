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Липучка
Липучка, 2011: актеры и роли
Flypaper
Липучка
2011 / США
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7.3
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Липучка, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Минкофф
Rob Minkoff
В ролях
Эшли Джадд
Ashley Judd
Патрик Демпси
Patrick Dempsey
Мехи Файфер
Mekhi Phifer
Прюитт Тэйлор Винс
Pruitt Taylor Vince
Тим Блейк Нельсон
Tim Blake Nelson
Кертис Армстронг
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Мэтт Райан
Matt Ryan
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