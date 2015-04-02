Наша рецензия

Режиссер Роб Минкофф и сценаристы Джон Лукас и Скотт Мур, хорошенько поднапружившись, прыгнули выше головы, создав вполне смотрибельный продукт на, казалось бы, вдоль и поперек изъезженную тему. Конечно, в режиссуре Минкоффа, в характерной нарочитости определенных визуальных и драматургических приемов (интернет-рейтинг грабителей банков и т. п.) чувствуется то, что он снимал в основном детское кино. Однако вполне взрослая энергетика и ритмика (взять хотя бы ловкий и довольно сильно…