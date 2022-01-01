Соленый воздух, 2006

Драма об отношениях отца и сына в экстремальных условиях. Фабио – молодой юрист, работающий в тюрьме. Его обязанность – решать, имеет ли право заключенный временно покинуть тюрьму по личным обстоятельствам. Во время собеседования с заключенным Луиджи Спарти Фабио осознает, что перед ним – его отец, давно исчезнувший из семьи. Теперь Луиджи отбывает срок за убийство. Фабио мучим сомнениями: открыться ли отцу, как построить с ним новые отношения. Против воли своей семьи Фабио решает поговорить с отцом вне тюрьмы. Результаты и обнадеживают, и огорчают, и ставят перед героями новые трудные вопросы.

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