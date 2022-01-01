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Соленый воздух
Киноафиша Фильмы Соленый воздух
Aria salata, L'

Соленый воздух, 2006

2006 / Италия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Драма об отношениях отца и сына в экстремальных условиях. Фабио – молодой юрист, работающий в тюрьме. Его обязанность – решать, имеет ли право заключенный временно покинуть тюрьму по личным обстоятельствам. Во время собеседования с заключенным Луиджи Спарти Фабио осознает, что перед ним – его отец, давно исчезнувший из семьи. Теперь Луиджи отбывает срок за убийство. Фабио мучим сомнениями: открыться ли отцу, как построить с ним новые отношения. Против воли своей семьи Фабио решает поговорить с отцом вне тюрьмы. Результаты и обнадеживают, и огорчают, и ставят перед героями новые трудные вопросы.
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2006
Режиссер
Алессандро Анджелини
В ролях
Джорджо Пазотти
Джорджо Пазотти
Джорджо Коланджели
Эмануэл Бевилакуа
Микела Ческон
Микела Ческон
Все актеры и съемочная группа
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