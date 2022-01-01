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Приближается всадник
Киноафиша Фильмы Приближается всадник Приближается всадник, 1978: актеры и роли
Comes a Horseman Приближается всадник 1978 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Приближается всадник, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Джейсон Робардс Джейсон Робардс Jason Robards
Одна
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Забытое чудо
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