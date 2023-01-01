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Три дня Кондора
Три дня Кондора, 1975: актеры и роли
Three Days of the Condor
Три дня Кондора
1975 / США
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Три дня Кондора, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак
Sydney Pollack
В ролях
Роберт Редфорд
Robert Redford
Фэй Данауэй
Faye Dunaway
Клифф Робертсон
Cliff Robertson
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Джон Хаусман
John Houseman
Уолтер МакГинн
Walter McGinn
Эддисон Пауэлл
Addison Powell
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Переводчик
Рецензия
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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