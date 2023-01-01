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Три дня Кондора Три дня Кондора
Киноафиша Фильмы Три дня Кондора Три дня Кондора, 1975: актеры и роли
Three Days of the Condor Три дня Кондора 1975 / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Три дня Кондора, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Фэй Данауэй Фэй Данауэй Faye Dunaway Клифф Робертсон Cliff Robertson Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Джон Хаусман John Houseman Уолтер МакГинн Walter McGinn Эддисон Пауэлл Addison Powell
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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