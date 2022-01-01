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Свободная зона
Киноафиша Фильмы Свободная зона Свободная зона, 2005: актеры и роли
Free Zone Свободная зона 2005 / Франция / Испания / Бельгия / Израиль
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Свободная зона, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Амос Гитай Amos Gitai
В ролях
Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Хана Ласло Hana Laszlo Хиам Аббасс Хиам Аббасс Hiam Abbass Кармен Маура Carmen Maura Аки Авни Aki Avni
Одна
Одна
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Бэтмен
Бэтмен
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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