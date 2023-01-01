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Грэндвью, США
Грэндвью, США, 1984: актеры и роли
Grandview, U.S.A.
Грэндвью, США
1984 / США
5.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Грэндвью, США, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндал Клайзер
Randal Kleiser
В ролях
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
Трой Донахью
Troy Donahue
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Уильям Уиндом
William Windom
Джон Кьюсак
John Cusack
С. Томас Хауэлл
C. Thomas Howell
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