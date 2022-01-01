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Смешарики. Начало Смешарики. Начало
Киноафиша Фильмы Смешарики. Начало Смешарики. Начало, 2011: актеры и роли
Смешарики. Начало 2011 / Россия
7.9 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Смешарики. Начало, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Денис Чернов Денис Чернов Denis Chernov
В ролях
Вадим Бочаров Антон Виноградов Антон Виноградов Сергей Мардар Светлана Писмиченко Владимир Постников Михаил Черняк Михаил Черняк Mikhail Chernyak Михаил Хрусталев Ксения Бржезовская
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Забытое чудо
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