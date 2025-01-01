Меню
Награды и номинации фильма Позднее шоу 1977

Оскар 1978 Оскар 1978
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1978 Золотой глобус 1978
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая женская роль
Номинант
Берлинале 1977 Берлинале 1977
Лучшая актриса
Победитель
Лучший фильм
Номинант
