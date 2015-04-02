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Маппеты
Отзывы о фильме «Маппеты»
The Muppets
Маппеты
2011 / США
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Если кому не по вкусу юмор Теда (Третий лишний), то Маппеты могут сгодиться.
Сюжеты у фильмов до странного похожи. В Маппетах к парню Гэри тоже прилагается живая кукла (только это не мишка, а маппет Уолтер) и подружка Мэри. Мэри тоже хочет большой, но чистой любви и замуж. И выдвигает герою требование: или она, или Уолтер. Гэри по этому поводу даже целую песню поет, за которую кому-то дали Оскара.
Поют вообще в фильме много и все, даже главзлодей. Мало того, еще частенько пускаются в пляс, причем бывает, довольно большими группами, иногда прямо на улице.
Юмор замечательно безобидный, зато пресность компенсируется изрядным количеством морали.
Правда, был один диалог лягушонка Кермита и мисс Пигги, когда она жалея по поводу разрыва в их свинячье-лягушачьем дуэте, сетует, что дом не наполнился хрюканьем маленьких головастиков. Тут, признаюсь, моя фантазия пустилась в полет, аж подурнело, когда я представила себе процесс и, главное, результат... Но это, пожалуй, один такой пикантный момент на весь фильм. В остальном все благопристойно.
История наивная до изумления, и у героев почему-то выражения лиц, как у пациентов психбольницы и глаза стеклянные.
А маппеты хороши. Такое количество кукол, все отменно сделаны, у каждого свой характер, который даже по внешности считывается. Так что вместо одного матершинника Теда здесь целая куча непонятно почему и как, но живых созданий, одно ясно, что не морковкой деланных.
2 апреля 2015, 12:51
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Сюжеты у фильмов до странного похожи. В Маппетах к парню Гэри тоже прилагается живая кукла (только это не мишка, а маппет Уолтер) и подружка Мэри. Мэри тоже хочет большой, но чистой любви и замуж. И выдвигает герою требование: или она, или Уолтер. Гэри по этому поводу даже целую песню поет, за которую кому-то дали Оскара.
Поют вообще в фильме много и все, даже главзлодей. Мало того, еще частенько пускаются в пляс, причем бывает, довольно большими группами, иногда прямо на улице.
Юмор замечательно безобидный, зато пресность компенсируется изрядным количеством морали.
Правда, был один диалог лягушонка Кермита и мисс Пигги, когда она жалея по поводу разрыва в их свинячье-лягушачьем дуэте, сетует, что дом не наполнился хрюканьем маленьких головастиков. Тут, признаюсь, моя фантазия пустилась в полет, аж подурнело, когда я представила себе процесс и, главное, результат... Но это, пожалуй, один такой пикантный момент на весь фильм. В остальном все благопристойно.
История наивная до изумления, и у героев почему-то выражения лиц, как у пациентов психбольницы и глаза стеклянные.
А маппеты хороши. Такое количество кукол, все отменно сделаны, у каждого свой характер, который даже по внешности считывается. Так что вместо одного матершинника Теда здесь целая куча непонятно почему и как, но живых созданий, одно ясно, что не морковкой деланных.
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