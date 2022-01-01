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Маппеты Маппеты
Киноафиша Фильмы Маппеты Маппеты, 2011: актеры и роли
The Muppets Маппеты 2011 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Маппеты, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Бобин Джеймс Бобин James Bobin
В ролях
Зак Галифианакис Зак Галифианакис Zach Galifianakis Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Джейсон Сигел Джейсон Сигел Jason Segel Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Рашида Джонс Рашида Джонс Rashida Jones Чарльз Гродин Чарльз Гродин Charles Grodin Кевин Клэш Стив Уитмир Дэйв Гольц Билл Барретта Bill Barretta Джон Кеннеди Эрик Джейкобсон Eric Jacobson Джон Хенсон John Henson
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