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Маппеты
Маппеты, 2011: актеры и роли
The Muppets
Маппеты
2011 / США
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Маппеты, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Бобин
James Bobin
В ролях
Зак Галифианакис
Zach Galifianakis
Эми Адамс
Amy Adams
Джейсон Сигел
Jason Segel
Крис Купер
Chris Cooper
Рашида Джонс
Rashida Jones
Чарльз Гродин
Charles Grodin
Кевин Клэш
Стив Уитмир
Дэйв Гольц
Билл Барретта
Bill Barretta
Джон Кеннеди
Эрик Джейкобсон
Eric Jacobson
Джон Хенсон
John Henson
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Одна
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