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Маппеты Маппеты
Киноафиша Фильмы Маппеты Награды и номинации фильма Маппеты
The Muppets Маппеты 2011 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Маппеты

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая песня
Победитель
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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