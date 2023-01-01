Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Маппеты
Награды и номинации фильма Маппеты
The Muppets
Маппеты
2011 / США
Смотреть трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Маппеты
Вся информация о фильме
Оскар 2012
Лучшая песня
Победитель
BAFTA 2013
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Отзывы
2023, США, драма
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Отзывы
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Related video
«Белое солнце пустыни» снимали в адских условиях: Мишулин чуть не убил режиссера
Испортила квартиру Муравьевой: не поверите, что стало с горе-дизайнером «Квартирного вопроса»
Вот в какие числа рождаются сильные духом люди: им все по плечу
Отличается от других: что известно о внуке Шукшиной, от которого отреклась родная мать
Петросян это скрывал: раскрыта истинная причина закрытия «Кривого зеркала»
Тест: героем какой игры вы могли бы стать?
Умолял позвать врача: что стряслось с певцом SHAMAN прямо на сцене на глазах у толпы
Питается одной газировкой: что случилось с мужчиной, который 17 лет назад отказался от еды
Эти метки на Руси носили только альфа-самцы: теперь встречаются у тюфяков
Парик Нетребко сполз в самый неподходящий момент: разоблачающие кадры уже в Сети
О роскоши давно забыла: Орбакайте всех обманывает, что хорошо живет в США
Шукшина отвернулась от разбитой инсультом матери: что стоит за подлым поступком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить