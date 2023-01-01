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Рыбка по имени Ванда Рыбка по имени Ванда
Киноафиша Фильмы Рыбка по имени Ванда Рыбка по имени Ванда, 1988: актеры и роли
A Fish Called Wanda Рыбка по имени Ванда 1988 / США / Великобритания
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Рыбка по имени Ванда, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Чарльз Крайтон Charles Crichton
В ролях
Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Кевин Клайн Кевин Клайн Kevin Kline Майкл Пэлин Майкл Пэлин Michael Palin Мария Аиткен Том Джорджсон Tom Georgeson Патриция Хейс Patricia Hayes Синтия Клиз Cynthia Cleese Марк Элвис Mark Elwes
Вызов
Вызов
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Переводчик
Переводчик
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