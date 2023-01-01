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Рыбка по имени Ванда
Рыбка по имени Ванда, 1988: актеры и роли
A Fish Called Wanda
Рыбка по имени Ванда
1988 / США / Великобритания
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Рыбка по имени Ванда, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Клиз
John Cleese
Чарльз Крайтон
Charles Crichton
В ролях
Джон Клиз
John Cleese
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Кевин Клайн
Kevin Kline
Майкл Пэлин
Michael Palin
Мария Аиткен
Том Джорджсон
Tom Georgeson
Патриция Хейс
Patricia Hayes
Синтия Клиз
Cynthia Cleese
Марк Элвис
Mark Elwes
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