Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Мария Аиткен
Maria Aitken
Киноафиша
Персоны
Мария Аиткен
Мария Аиткен
Maria Aitken
Дата рождения
12 сентября 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.5
Рыбка по имени Ванда
(1988)
5.6
Гротеск
(1995)
Фильмография Мария Аиткен
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Ужасы
Год
Все
1995
1988
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.6
Гротеск
The Grotesque
драма, ужасы, комедия
1995, Великобритания
7.5
Рыбка по имени Ванда
A Fish Called Wanda
криминал, комедия
1988, США / Великобритания
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667