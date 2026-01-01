Оповещения от Киноафиши
Рыбка по имени Ванда
Награды и номинации фильма Рыбка по имени Ванда
Награды и номинации фильма Рыбка по имени Ванда 1988
Оскар 1989
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Direction
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
