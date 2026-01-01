Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Рыбка по имени Ванда 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
