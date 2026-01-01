Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Непрощенный Награды и номинации фильма Непрощенный

Награды и номинации фильма Непрощенный 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Best Direction
Номинант
