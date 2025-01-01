Меню
Когда Гарри встретил Салли
Награды и номинации фильма Когда Гарри встретил Салли
Награды и номинации фильма Когда Гарри встретил Салли 1989
Оскар 1990
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации
Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума»
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина
«Зашифровано многое»: Михалков оставил тайное послание в первых секундах фильма «12» — и спустя 18 лет объяснил его смысл
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
