Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Когда Гарри встретил Салли Награды и номинации фильма Когда Гарри встретил Салли

Награды и номинации фильма Когда Гарри встретил Салли 1989

Оскар 1990 Оскар 1990
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации
Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума»
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина
«Зашифровано многое»: Михалков оставил тайное послание в первых секундах фильма «12» — и спустя 18 лет объяснил его смысл
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше