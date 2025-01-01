Меню
Камилла Клодель
Награды и номинации фильма Камилла Клодель
Награды и номинации фильма Камилла Клодель 1988
Оскар 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Берлинале 1989
Лучшая актриса
Победитель
Лучший фильм
Номинант
