Киноафиша Фильмы Камилла Клодель Награды и номинации фильма Камилла Клодель

Награды и номинации фильма Камилла Клодель 1988

Оскар 1990 Оскар 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Берлинале 1989 Берлинале 1989
Лучшая актриса
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
