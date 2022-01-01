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Камилла Клодель
Киноафиша Фильмы Камилла Клодель Камилла Клодель, 1988: актеры и роли
Camille Claudel Камилла Клодель 1988 / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Камилла Клодель, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бруно Нюйттен
В ролях
Изабель Аджани Изабель Аджани Isabelle Adjani Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Лоран Гревиль Laurent Grevill Ален Кюни Alain Cuny Мадлен Робинсон Madeleine Robinson Кэтрин Бурмен Katrine Boorman Максим Леру Maxime Leroux
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