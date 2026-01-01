Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Левша» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Обязательства Награды и номинации фильма Обязательства

Награды и номинации фильма Обязательства 1991

Оскар 1992 Оскар 1992
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Best Direction
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше