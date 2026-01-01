Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Обратная тяга Награды и номинации фильма Обратная тяга

Награды и номинации фильма Обратная тяга 1991

Оскар 1992 Оскар 1992
Лучший звук
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Special Visual Effects
Номинант
 Best Special Visual Effects
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992 MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший фильм
Номинант
 Best Action Sequence
Номинант
