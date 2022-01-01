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Киноафиша Фильмы Обратная тяга Обратная тяга, 1991: актеры и роли
Backdraft Обратная тяга 1991 / США
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Обратная тяга, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард Рон Ховард Ron Howard
В ролях
Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Уильям Болдуин Уильям Болдуин William Baldwin Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland
Одна
Одна
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Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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