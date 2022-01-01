Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кубанские казаки
Киноафиша Фильмы Кубанские казаки Кубанские казаки, 1949: актеры и роли
Кубанские казаки 1949 / СССР
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кубанские казаки, 1949: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пырьев Ivan Pyryev
В ролях
Марина Ладынина Marina Ladynina Сергей Лукьянов Владимир Володин Александр Хвыля Alexander Khvylya Сергей Блинников Сергей Блинников Клара Лучко Клара Лучко Екатерина Савинова Владлен Давыдов Владлен Давыдов Андрей Петров Юрий Любимов Борис Андреев
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Приложение киноафиши