У сорокалетнего архитектора Серджио есть все, что нужно для счастья: любимая работа, приносящая хороший доход, благополучная семья, друзья. Однако ничто не приносит ему радости.

Он живет, словно во сне, пока в один прекрасный день несчастный случай с одним из рабочих не заставляет Серджио «проснуться» и пересмотреть свою жизнь, свои отношения с окружающими. А потом и свои взгляды на счастье…