Постер фильма Счастье ничего не стоит
1 постер
Счастье ничего не стоит

Счастье ничего не стоит

Happiness Costs Nothing 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У сорокалетнего архитектора Серджио есть все, что нужно для счастья: любимая работа, приносящая хороший доход, благополучная семья, друзья. Однако ничто не приносит ему радости.

Он живет, словно во сне, пока в один прекрасный день несчастный случай с одним из рабочих не заставляет Серджио «проснуться» и пересмотреть свою жизнь, свои отношения с окружающими. А потом и свои взгляды на счастье…

Страна Франция / Италия / Швейцария
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 31 января 2003
Дата выхода
31 января 2003 Италия T
31 января 2003 США
Сборы в мире $258 137
Производство Bianca Film, Canal+, EuropaCorp
Другие названия
La felicità non costa niente, Happiness Costs Nothing, I eftyhia den kostizei tipota, La felicità, le bonheur ne coûte rien
Режиссер
Миммо Калопрести
В ролях
Миммо Калопрести
Венсан Перес
Венсан Перес
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Франческа Нери
Фабриция Сакки
Фабриция Сакки
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
