Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Другое небо
Другое небо, 2010: актеры и роли
Другое небо
2010 / Россия
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Другое небо, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Мамулия
Dmitri Mamulia
В ролях
Хабиб Буфарес
Khabib Bufares
Митра Зейхеди
Mithra Zahedi
Амирза Мухамади
Amirza Muhamadi
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Тест: Сколько лет вашему мозгу?