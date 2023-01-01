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Другое небо Другое небо
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Другое небо 2010 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Награды и номинации фильма Другое небо

Вся информация о фильме
Кинотавр 2010 Кинотавр 2010
Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков
Победитель
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