Преступный человек, 2019

Психологический триллер грузинского режиссера Дмитрия Мамулия рассказывает историю человека, который, будучи единственным свидетелем убийства, становится одержимым преступлением.
Современная Грузия. Банальная жизнь 28-летнего Георгия Месхи переворачивается с ног на голову после того, как он случайно становится единственным свидетелем убийства известного футбольного вратаря. Герой в абсолютном замешательстве, но также весьма заинтригован происходящим. Георгий, оглядываясь по сторонам, подходит к жертве и просто наблюдает за ним. Он быстро возвращается в свой дом и принимает решение никому не рассказывать о произошедшем. Постепенно преступление начинает привлекать внимание общественности, но Георгий не намерен ничего сообщать полиции. Убийство становится самым увлекательным и волнительным событием в его жизни, а его интерес к личности убийцы только возрастает.
История этого преступления завораживает героя, он превращается в настоящего сталкера. Георгий является на похороны жертвы, возвращается на место убийства и выслеживает родственников жертвы. Он начинает свое собственное любительское расследование, пытаясь собрать доказательства и изучить сложную психологию преступников. Будучи единственным очевидцем этого сенсационного убийства, герой впервые за долгое время страстно увлечен чем-то. Однако его увлечение превращается в безумную одержимость, когда Георгий сам покупает пистолет и примеряет на себя новую роль. Теперь его наваждение превращается в опасное путешествие.
Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты» в 2019 году. Также фильм показали на международном фестивале кинодебютов «Дух огня», где он удостоился главной награды — «Золотая тайга».
Режиссером фильма является Дмитрий Мамулия, художественный руководитель Московской школы нового кино. Он стал известен после выхода своей первой картины «Другое небо» в 2010 году. Любопытно, что в изначальном варианте монтажа «Другое небо» заканчивается практически так же, как начинается «Преступный человек».
Дмитрий Мамулия по образованию философ. Некоторые критики отмечают влияние на его работу творчества Ф.М. Достоевского и Франца Кафки.
В фильме задействованы непрофессиональные актеры. Например, Георгий Петриашвили, исполняющий главную роль, работал охранником в театральном институте Тбилиси. Режиссер сам обратил на него внимание.
Профессиональными актрисами в фильме были Василиса Земскова, которая ранее снялась в «Новых русских 2» и «Кире», и Наталия Джугели («Кресло»).
Съемки проходили в Грузии на протяжении трех лет.
«Преступный человек» снят в довольно минималистичной манере с редкими диалогами.
28-летний Георгий Месхи невольно становится свидетелем убийства известного вратаря. Этот факт переворачивает его жизнь вверх тормашками. Он приходит на панихиду убитого вратаря и, стараясь быть незамеченным, наблюдает за женой и дочерью убитого. Вернувшись домой, он звонит в полицию, но услышав голос дежурного, бросает трубку. Изо дня в день, он возвращается на место преступления. Увиденное убийство становится его наваждением. Он начинает интересоваться всем, что связано с преступлением. Это фильм о рождении убийцы…