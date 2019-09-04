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Преступный человек Преступный человек
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The Criminal Man / Borotmokmedi

Преступный человек, 2019

2019 / Грузия / Россия
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Психологический триллер о свидетеле убийства, который сам постепенно превращается в преступника.
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Психологический триллер грузинского режиссера Дмитрия Мамулия рассказывает историю человека, который, будучи единственным свидетелем убийства, становится одержимым преступлением.

Современная Грузия. Банальная жизнь 28-летнего Георгия Месхи переворачивается с ног на голову после того, как он случайно становится единственным свидетелем убийства известного футбольного вратаря. Герой в абсолютном замешательстве, но также весьма заинтригован происходящим. Георгий, оглядываясь по сторонам, подходит к жертве и просто наблюдает за ним. Он быстро возвращается в свой дом и принимает решение никому не рассказывать о произошедшем. Постепенно преступление начинает привлекать внимание общественности, но Георгий  не намерен ничего сообщать полиции. Убийство становится самым увлекательным и волнительным событием в его жизни, а его интерес к личности убийцы только возрастает. 

История этого преступления завораживает героя, он превращается в настоящего сталкера. Георгий является на похороны жертвы, возвращается на место убийства и выслеживает родственников жертвы. Он начинает свое собственное любительское расследование, пытаясь собрать доказательства и изучить сложную психологию преступников. Будучи единственным очевидцем этого сенсационного убийства, герой впервые за долгое время страстно увлечен чем-то. Однако его увлечение превращается в безумную одержимость, когда Георгий сам покупает пистолет и примеряет на себя новую роль. Теперь его наваждение превращается в опасное путешествие.

Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты» в 2019 году. Также фильм показали на международном фестивале кинодебютов «Дух огня», где он удостоился главной награды — «Золотая тайга».

Режиссером фильма является Дмитрий Мамулия, художественный руководитель Московской школы нового кино. Он стал известен после выхода своей первой картины «Другое небо» в 2010 году. Любопытно, что в изначальном варианте монтажа «Другое небо» заканчивается практически так же, как начинается «Преступный человек». 

Дмитрий Мамулия по образованию философ. Некоторые критики отмечают влияние на его работу творчества Ф.М. Достоевского и Франца Кафки. 

В фильме задействованы непрофессиональные актеры. Например, Георгий Петриашвили, исполняющий главную роль, работал охранником в театральном институте Тбилиси. Режиссер сам обратил на него внимание.

Профессиональными актрисами в фильме были Василиса Земскова, которая ранее снялась в «Новых русских 2» и «Кире», и Наталия Джугели («Кресло»). 

Съемки проходили в Грузии на протяжении трех лет. 

«Преступный человек» снят в довольно минималистичной манере с редкими диалогами. 

28-летний Георгий Месхи невольно становится свидетелем убийства известного вратаря. Этот факт переворачивает его жизнь вверх тормашками. Он приходит на панихиду убитого вратаря и, стараясь быть незамеченным, наблюдает за женой и дочерью убитого. Вернувшись домой, он звонит в полицию, но услышав голос дежурного, бросает трубку. Изо дня в день, он возвращается на место преступления. Увиденное убийство становится его наваждением. Он начинает интересоваться всем, что связано с преступлением. Это фильм о рождении убийцы…

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 апреля 2020
Премьера в мире 4 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Cineticle Films
Режиссер
Дмитрий Мамулия
В ролях
Наталия Джугели
Владимир Кобахидзе
Годердзи Липартелиани
Гиорги Петриашвили
Мадона Чачхиани
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Преступный человек 2 постера
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Грузия, наши дни. По пустынной безлюдной дороге едут два автомобиля, в каждом сидит по двое мужчин. Вскоре одного из этих мужчин (который окажется известным футболистом) убьют — без причины и следствия. Случайным свидетелем преступления становится безымянный свидетель — именно он станет главным героем фильма. Простой инженер, личность которого до самого финала останется загадкой, попытается связаться с полицией, но в последнюю секунду передумает. Вместо этого он продолжит наблюдать:…
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