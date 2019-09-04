Преступный человек, 2019

Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты» в 2019 году. Также фильм показали на международном фестивале кинодебютов «Дух огня», где он удостоился главной награды — «Золотая тайга».

Режиссером фильма является Дмитрий Мамулия, художественный руководитель Московской школы нового кино. Он стал известен после выхода своей первой картины «Другое небо» в 2010 году. Любопытно, что в изначальном варианте монтажа «Другое небо» заканчивается практически так же, как начинается «Преступный человек».

Дмитрий Мамулия по образованию философ. Некоторые критики отмечают влияние на его работу творчества Ф.М. Достоевского и Франца Кафки.

В фильме задействованы непрофессиональные актеры. Например, Георгий Петриашвили, исполняющий главную роль, работал охранником в театральном институте Тбилиси. Режиссер сам обратил на него внимание.

Профессиональными актрисами в фильме были Василиса Земскова, которая ранее снялась в «Новых русских 2» и «Кире», и Наталия Джугели («Кресло»).

Съемки проходили в Грузии на протяжении трех лет.

«Преступный человек» снят в довольно минималистичной манере с редкими диалогами.