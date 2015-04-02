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127 часов 127 часов
Киноафиша Фильмы 127 часов Отзывы о фильме «127 часов»
127 Hours 127 часов 2010 / США / Великобритания
7.7 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «127 часов»

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Наша рецензия

Строго говоря, перед Дэнни Бойлом стояли в «127 часах» две крайне сложные задачи. Первая заключалась в том, чтобы на протяжении девяноста с лишним экранных минут (минус титры, прогулка с юными девами и эпилог), не сбавляя темпа и удерживая зрительское внимание, проследить сверхнапряженное существование главного героя, почти обездвиженного и практически замурованного в одной из горных расщелин Юты. С этой задачей Бойл справился блестяще. Поскольку, в отличие от «Погребенного…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
На survival-фильмах теперь уж точно поставлена жирная точка...или лучше восклицательный знак...погребенному ставил 10ку как новой планке или вернее даже сказать начальной, если брать совсем узко жанр...да, достоверно, да, захватывает...но, местами не сопереживаешь...теперь планка точно взята, здесь сопереживаешь от звонка до звонка...мб характер лучше раскрыт, мб флэшбеки так помогли, мб хорошо переданы физические или точнее даже сказать медицинские моменты (голодание, жажда, бред, галлюцинации), мб потому, что относительный хэппи-энд, и торжество человеческой воли над смертью...в общем это 10...и лучше похоже уже не снимут...и да, звуковая дорожка хороша не меньше действа на экране особенно в начале, очень подчеркивает характер гг...

ps и можно, можно Оскара за главную...будет не стыдно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ходил с девушкой, после сеанса выслушивал 20 минут её разговоры о том, зачем я её туда затянул))

в общем, сцену финальную сцену не все могут вытянуть, так что смотрите с кем идёте))


По сабжу - фильм отличный. Андрей 133 всё очень грамотно расписал))

По мне, если про кого и стоит снимать фильмы, так про парней типа Франко в "127 часов". Европейцы (Британия не в счёт) на такое кино, увы, не способны.

Хотя это уже отмечали, но: звуковая дорожка улёт. операторская работа класс.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
мне кажется, Бойл не старался сильно воздействовать на эмоции зрители.



Т.е. это скорее фильм-гимн человеку (настрой позитивный), чем фильм-выжимающий слёзы (общий настрой негативный).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Прочитала первые восторженные отзывы и пошла смотреть. Думаю, восторженные отзывы об этом фильме могут писать в основном мужчины. Поскольку именно мужчинам свойственно (в большей степени, чем женщинам) забыть дома мобильный, никому ничего не сказать и отправиться в довольно опасное место. Для меня как для женщины главная идея фильма (и, пожалуй, единственная) заключалась в том, чтобы напомнить зрителям, что надо сообщать хоть кому-ниьудь о том, куда ты собираешься пойти погулять (не маме, так другу, не другу, так консьержу). Просто женщинам больше свойственен инстинкт самосохранения и они более разумны. Наверно, поэтому история эта не цепляет. И меня весь фильм не покидала мысль, что человек готовился к ток-шоу, все-таки американцы есть американцы.

Что касается операторской работы, то заранее извиняюсь, может, чего не понимаю, но снять каньон в лучах заходящего и восходящего солнца, а в начале фильма - мчащегося на велике героя Франко в великолепной физической форме - вроде не так уж и сложно. Понятно, что будет красиво даже если снять на любительскую камеру. Никаких находок. Но повторяю, я не спец.

Что касается жажды жизни - ну так а кто бы поступил иначе? Когда выбор - умереть или лишится части тела - наверное, многие бы рискнули. В конце концов, на самой главной части тела лишаешься.

Вот что бы он интересно делал, если бы у него не было тупого китайского ножика. Грыз бы ее?

Короче, девчонкам смотреть можно, если боитесь вида крови, можно глаза на 5 минут закрыть. А так ничего страшного нет. Но и особого интересного тоже ничего нет. В середине вообще скучно. Если б еще не знать, чем дело кончится - тогда хоть интрига бы была. А когда знаешь, то...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Comon, 22/02/2011 - 22:22:38):Думалось, блин ну весело же ему там в самом деле, что он парится, щас и помощь придет как обычно. Никакой безысходности вопщем.

да вообще...когда собственную мочу пьешь - это наверно типа развлечение такое...фигли почти фанта, только без газа...когда галлюцинации на почве голодания - тоже фигня...модели для подиума надо думать и не такими диетами баловались...ну и ломать в 2 захода кости руки себе - это самый смак, мега-фан...

помощь, не помощь...да может быть концовку Бойл и смазал...поменьше патетики бы, и было бы самое оно...но зато видно, что история живая: яркий гг с выраженными чертами раздолбая, волею случайностей наказанный за самоуверенность и раздолбайство, все как в жизни...а не выдернутый из реальности, запертый в ящик водитель, который зачем-то полез, зная о последствиях (если не совсем слабоумный), в страну, где его по головке не погладят, узнав к какой нации он принадлежит...это уже даже как-то похуже смотрится, чем скакалки по горам без использования (до некоторого времени) мозга...ну и опять же...кто скажет, что на 3й, например, день положение у Франко было лучше, чем у Рейнольдса - да та же ж.па, только в профиль...а то, что герою Рейнольдса хватило сил только на подвывание в трубку, а не борьбу за жизнь до последнего вздоха как во втором случае (не так уж важно по большому счету как там наснимали концовку - это жизнь, реальный случай, и Франко по совокупности {за мелкими погрешностями} наиграл так, что ему веришь {в конце концов, можно не очень удачный хвост списать на эйфорию...да на что угодно...человек верил, в то что танцевать ему уже не светит, и тут вдруг выбрался из расщелины, туристы, вертолет и тд}...непосредственно после просмотра меня удивило, что фильм смотрелся достоверно {местами даже можно было из него документалку наваять},тк на титры я слегка опоздал, и про реальную предысторию узнал позднее) - вот этот момент не может не цеплять...за него прощаешь те минусы, на которые при детальном анализе можно наткнуться

ps а кого погребенный реально мог зацепить, так это клаустрофобов и пессимистов до мозга костей...но никак не привлечь характером гг, и тем как он по фильму раскрывается, или раскруткой сюжета (хотя собсно, что там раскрывать вообще было...так непонятная тень одного из многих закопанных, пропавших и тд)...ну да человека закопали, конечно, мы пожалеем, там семья, все дела...никто ему из американских негодяев не помог, хотя они же друг за друга как мушкетеры...бла-бла-бла...а какой нации был горе-альпинист мне лично было глубоко фиолетово, он боролся - и как минимум за это заслуживает уважения, а не только жалости, и вдвойне приятно, что ему таки повезло выкрутиться...оба гг прошли испытание полным одиночеством и безысходностью, и очень показательно, что один до конца взывал о помощи, а второй свою задницу вытаскивал из того дерьма, в которое попал, самостоятельно...ну и в конце ему повезло - везет сильнейшим.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Comon, 24/02/2011 - 00:20:05):Да где там была борьба за жизнь-то во-втором случае, бессмысленное баловство с камерой и расходование фонарика днём, пятиминутное ковыряние ножичком камня, ну верёвки там как то по-грамотному связал разве что, а так дурью маялся в основном, просто дурью. Пока рука разлагаться не стала, и он не почувствовал что теперь-то уж точно полечге ее будет разрезать а иначе кранты - он никаких действий особых и не предпринимал, так выживал по мере необходимости помаленьку. Действия его были примерно схожи с Рейнольдсом, зато положение в сто раз лучше. Нахождение в гробу - это уже не клаустрофобия называется, это высшая мера, особенно когда еще и без света. По-сравнению с Рейнольдсом у Франко был курорт со всеми удобствами и развлечениями, я не знаю как этого можно было не заметить сравнивая.

да не снаружи-то все находится (и борьба за жизнь в том числе)...че ж так на внешние факторы кивать...да, если бы франко еще подушку подогнали бы, он и поспал бы с удобствами наверно...у рейнольдса надежда была почти до самого конца - он разговаривал с живыми людьми, знал что его кто-то слышит, да, гроб давит морально от этого никуда не деться, но он пытался отвлечься...пытался разжечь огонек надежды (даже если и догадывался, что впустую), хотя доблестные американцы этот огонек массово тушили...а у франко надежды нет, одиночество доведено до абсолюта (он от него кстати тоже пытался спастись разными способами) - не снаружи, а внутри...он полностью осознает, что никому ничего не сказал, и не придет веселая команда спецназа его откапывать, ну или n-ое количество мужиков с тросами, как он там шутил...есть от чего "немного загрустить"...это специально подчеркивается в фильме (шоу на камеру и бред с галлюцинациями) - и должно объяснить зрителю, каким образом отчаяние может перейти в такую же отчаянную решимость для проведения хирургических операций над собой...и в этом есть логика,хотя рассматриваются чувства =)...поэтому мне 127 часов и показался чуть более тонким фильмом, где акцент сделан на внутреннем состоянии человека, и это смотрится (может быть исключая пару не очень удачных минут)...и можно долго спорить кто лучше сыграл из 2х актеров, это все субъективно, и ярлыки я, конечно, сгоряча навешал...127 часов раскрыл аналогичную ситуацию, добавив новых красок, и, мне кажется, более удачно получилось...в погребенном "абсолютный негатив" лично для меня выразился во "внешней среде" (ящик под землей, мало воздуха, крайняя ограниченность во времени и тд) и в меньшей степени акцент был на рейнольдсе и его герое (хотя отчаяние удалось обоим, и если повнимательнее глянуть то трепыхался франко под камешком по полной, пока силенки были), можно сказать что в 127 часов получилось наоборот...но при этом внешние аспекты в виде трещины, невозможности нормально двигаться и куче других факторов тоже присутствуют (он ведь не на пляже загорал, а вымерзал ночью на скалах, и солнечному свету радовался как ребенок - посидите ночью в пещере на голом камешке)...плюс действие больше во времени растянуто и при этом фильм не теряет динамики так же как и погребенный...получаются те же плюсы, но с новым подходом...поэтому я и назвал второй фильм завершением жанра...я не оспариваю, что погребенный хорош (ему тоже 10 поставил, хотя щаз бы ставил 9 по факту сравнения), я уверен, что 127 часов лучше =)

ps ну а кто не захочет поверить, тот конечно не поверит (хотя и сюжет был, и игра актерская была и вполне достойная) =) но это уже нечто схожее получается с моим опрометчивым и неуместным развешиванием ярлыков...не?)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DenMega 2 апреля 2015, 12:51
Шедевральный фильм,потрясающе красивые съемки,безупречная работа режиссера. Главный герой прямо таки излучает позитивом и положительными эмоциями,но наступает момент,когда уже не до смеха... Больше всего поражает то,что в нашем мире действительно есть такие люди и то,что эта история-реальность. Последние несколько лет ни один фильм меня так не впечатлял,обязательно посмотрю его ещё, по-моему, достойная кандидатура на "Оскар" сразу по нескольким номинациям. Твёрдая 10/10 !!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
пара цитат из темы погребенного к размышлению (+для "сверки" все мои тезисы по погребенному в произвольном порядке),а потом попробуйте эти же тезисы применить к 127 часов и при непредвзятой логике у вас все получится ✊ и на этом тему сравнения для себя я закрыл

Цитата (Grei, 17/11/2010 - 23:05:19):кароче, если вы незнали, то всем, а особенно родному государству на вас, да именно лично и конкретно на вас, глубоко насрать, нет даже так, насрать 100500 кучь !!! финал.

Цитата (eremeev, 07/01/2011 - 15:33:30):Идея конечно отличная, да и сценарий замечательный. Полтора часа действия, и вполне себе насыщенного и бодрого, в двух кубометрах пространства - это сильно. Проблема только в том, что как-то я совсем не прочувствовался всем этим и к главному герою не испытывал никакого сопереживания Скучновато, да.

Цитата (stalker_spb88, 18/11/2010 - 01:50:00):Зато можно поставить себя на место главного героя и поразмыслить, что бы Вы делали в такой ситуации. Считаю, что фильм хорошо передал атмосферу тесного пространства.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zamutim 2 апреля 2015, 12:51
В торренте давно доступен в хорошем качестве, смотреть в кино не вижу смысла. Так как сюжет все время происходит в одном месте. Смотреть на гримасы героя полтора часа мне не очень было интересно, хотя интерес, чем эта история закончится безусловно есть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
На протяжении всего просмотра я думал: «Когда же конец?». Когда я посмотрел трейлер к фильму, то подумал, что в нем будет напряжение и хоть какие-то эмоции. Я жестоко обманулся. Фильм далеко не идеал. Ничего оригинального я в нем не увидел. Мне понравился сюжет, но актер был довольно-таки серенький для этой роли. Нет, сюжет мне не просто понравился. Он меня вдохновил. Но актеры своей игрой не порадовали. Из-за этого фильм получился какой-то голый… Сухой что ли… В общем, я бы посоветовал режиссеру переснять этот фильм, но с другими актерами. И вообще, в дальнейшем уметь их выбирать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Фильм «127 часов» просто великолепен!*_* Я восхитился трейлером и после просмотра фильма меня просто переполняли положительные эмоции! Сама история захватывающая и потрясающая воображение! Никогда не смотрел таких сильных фильмов, как этот. «127 часов» заставляет о чем-то задуматься. Например, о жизни. Что её стоит ценить. Вообще, в Великобритании умеют делать хорошее кино. Я вообще люблю эту страну. Игра Джеймса Франко, который исполнял роль Аарона, меня просто потрясла! Уметь так живо все сыграть – просто потрясающе! Фильм действительно на высоте. Лучшего ожидать было просто невозможно.))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Несмотря на сюжет, содержащий такие крайности, фильм снят скучно. Так хотелось, чтобы все быстрее закончилось. 127 часов в изоляции и без пропитания, конечно круто, но не понятно, что же хотели донести до нас авторы? Я ничего не поняла. То ли надо быть одиночкой (бред), то ли следует искать на одно место приключений и у тебя откроются сверхспособности (ерунда).. Актеров вообще не знаю, играли так себе. Кто там что-то находит? И кому в голову пришло вообще номинировать его на Оскар? Не стоило тратить время и деньги.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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