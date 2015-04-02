Строго говоря, перед Дэнни Бойлом стояли в «127 часах» две крайне сложные задачи. Первая заключалась в том, чтобы на протяжении девяноста с лишним экранных минут (минус титры, прогулка с юными девами и эпилог), не сбавляя темпа и удерживая зрительское внимание, проследить сверхнапряженное существование главного героя, почти обездвиженного и практически замурованного в одной из горных расщелин Юты. С этой задачей Бойл справился блестяще. Поскольку, в отличие от «Погребенного…
ps и можно, можно Оскара за главную...будет не стыдно
в общем, сцену финальную сцену не все могут вытянуть, так что смотрите с кем идёте))
По сабжу - фильм отличный. Андрей 133 всё очень грамотно расписал))
По мне, если про кого и стоит снимать фильмы, так про парней типа Франко в "127 часов". Европейцы (Британия не в счёт) на такое кино, увы, не способны.
Хотя это уже отмечали, но: звуковая дорожка улёт. операторская работа класс.
9/10
Т.е. это скорее фильм-гимн человеку (настрой позитивный), чем фильм-выжимающий слёзы (общий настрой негативный).
Что касается операторской работы, то заранее извиняюсь, может, чего не понимаю, но снять каньон в лучах заходящего и восходящего солнца, а в начале фильма - мчащегося на велике героя Франко в великолепной физической форме - вроде не так уж и сложно. Понятно, что будет красиво даже если снять на любительскую камеру. Никаких находок. Но повторяю, я не спец.
Что касается жажды жизни - ну так а кто бы поступил иначе? Когда выбор - умереть или лишится части тела - наверное, многие бы рискнули. В конце концов, на самой главной части тела лишаешься.
Вот что бы он интересно делал, если бы у него не было тупого китайского ножика. Грыз бы ее?
Короче, девчонкам смотреть можно, если боитесь вида крови, можно глаза на 5 минут закрыть. А так ничего страшного нет. Но и особого интересного тоже ничего нет. В середине вообще скучно. Если б еще не знать, чем дело кончится - тогда хоть интрига бы была. А когда знаешь, то...
да вообще...когда собственную мочу пьешь - это наверно типа развлечение такое...фигли почти фанта, только без газа...когда галлюцинации на почве голодания - тоже фигня...модели для подиума надо думать и не такими диетами баловались...ну и ломать в 2 захода кости руки себе - это самый смак, мега-фан...
помощь, не помощь...да может быть концовку Бойл и смазал...поменьше патетики бы, и было бы самое оно...но зато видно, что история живая: яркий гг с выраженными чертами раздолбая, волею случайностей наказанный за самоуверенность и раздолбайство, все как в жизни...а не выдернутый из реальности, запертый в ящик водитель, который зачем-то полез, зная о последствиях (если не совсем слабоумный), в страну, где его по головке не погладят, узнав к какой нации он принадлежит...это уже даже как-то похуже смотрится, чем скакалки по горам без использования (до некоторого времени) мозга...ну и опять же...кто скажет, что на 3й, например, день положение у Франко было лучше, чем у Рейнольдса - да та же ж.па, только в профиль...а то, что герою Рейнольдса хватило сил только на подвывание в трубку, а не борьбу за жизнь до последнего вздоха как во втором случае (не так уж важно по большому счету как там наснимали концовку - это жизнь, реальный случай, и Франко по совокупности {за мелкими погрешностями} наиграл так, что ему веришь {в конце концов, можно не очень удачный хвост списать на эйфорию...да на что угодно...человек верил, в то что танцевать ему уже не светит, и тут вдруг выбрался из расщелины, туристы, вертолет и тд}...непосредственно после просмотра меня удивило, что фильм смотрелся достоверно {местами даже можно было из него документалку наваять},тк на титры я слегка опоздал, и про реальную предысторию узнал позднее) - вот этот момент не может не цеплять...за него прощаешь те минусы, на которые при детальном анализе можно наткнуться
ps а кого погребенный реально мог зацепить, так это клаустрофобов и пессимистов до мозга костей...но никак не привлечь характером гг, и тем как он по фильму раскрывается, или раскруткой сюжета (хотя собсно, что там раскрывать вообще было...так непонятная тень одного из многих закопанных, пропавших и тд)...ну да человека закопали, конечно, мы пожалеем, там семья, все дела...никто ему из американских негодяев не помог, хотя они же друг за друга как мушкетеры...бла-бла-бла...а какой нации был горе-альпинист мне лично было глубоко фиолетово, он боролся - и как минимум за это заслуживает уважения, а не только жалости, и вдвойне приятно, что ему таки повезло выкрутиться...оба гг прошли испытание полным одиночеством и безысходностью, и очень показательно, что один до конца взывал о помощи, а второй свою задницу вытаскивал из того дерьма, в которое попал, самостоятельно...ну и в конце ему повезло - везет сильнейшим.
да не снаружи-то все находится (и борьба за жизнь в том числе)...че ж так на внешние факторы кивать...да, если бы франко еще подушку подогнали бы, он и поспал бы с удобствами наверно...у рейнольдса надежда была почти до самого конца - он разговаривал с живыми людьми, знал что его кто-то слышит, да, гроб давит морально от этого никуда не деться, но он пытался отвлечься...пытался разжечь огонек надежды (даже если и догадывался, что впустую), хотя доблестные американцы этот огонек массово тушили...а у франко надежды нет, одиночество доведено до абсолюта (он от него кстати тоже пытался спастись разными способами) - не снаружи, а внутри...он полностью осознает, что никому ничего не сказал, и не придет веселая команда спецназа его откапывать, ну или n-ое количество мужиков с тросами, как он там шутил...есть от чего "немного загрустить"...это специально подчеркивается в фильме (шоу на камеру и бред с галлюцинациями) - и должно объяснить зрителю, каким образом отчаяние может перейти в такую же отчаянную решимость для проведения хирургических операций над собой...и в этом есть логика,хотя рассматриваются чувства =)...поэтому мне 127 часов и показался чуть более тонким фильмом, где акцент сделан на внутреннем состоянии человека, и это смотрится (может быть исключая пару не очень удачных минут)...и можно долго спорить кто лучше сыграл из 2х актеров, это все субъективно, и ярлыки я, конечно, сгоряча навешал...127 часов раскрыл аналогичную ситуацию, добавив новых красок, и, мне кажется, более удачно получилось...в погребенном "абсолютный негатив" лично для меня выразился во "внешней среде" (ящик под землей, мало воздуха, крайняя ограниченность во времени и тд) и в меньшей степени акцент был на рейнольдсе и его герое (хотя отчаяние удалось обоим, и если повнимательнее глянуть то трепыхался франко под камешком по полной, пока силенки были), можно сказать что в 127 часов получилось наоборот...но при этом внешние аспекты в виде трещины, невозможности нормально двигаться и куче других факторов тоже присутствуют (он ведь не на пляже загорал, а вымерзал ночью на скалах, и солнечному свету радовался как ребенок - посидите ночью в пещере на голом камешке)...плюс действие больше во времени растянуто и при этом фильм не теряет динамики так же как и погребенный...получаются те же плюсы, но с новым подходом...поэтому я и назвал второй фильм завершением жанра...я не оспариваю, что погребенный хорош (ему тоже 10 поставил, хотя щаз бы ставил 9 по факту сравнения), я уверен, что 127 часов лучше =)
ps ну а кто не захочет поверить, тот конечно не поверит (хотя и сюжет был, и игра актерская была и вполне достойная) =) но это уже нечто схожее получается с моим опрометчивым и неуместным развешиванием ярлыков...не?)
Цитата (Grei, 17/11/2010 - 23:05:19):кароче, если вы незнали, то всем, а особенно родному государству на вас, да именно лично и конкретно на вас, глубоко насрать, нет даже так, насрать 100500 кучь !!! финал.
Цитата (eremeev, 07/01/2011 - 15:33:30):Идея конечно отличная, да и сценарий замечательный. Полтора часа действия, и вполне себе насыщенного и бодрого, в двух кубометрах пространства - это сильно. Проблема только в том, что как-то я совсем не прочувствовался всем этим и к главному герою не испытывал никакого сопереживания Скучновато, да.
Цитата (stalker_spb88, 18/11/2010 - 01:50:00):Зато можно поставить себя на место главного героя и поразмыслить, что бы Вы делали в такой ситуации. Считаю, что фильм хорошо передал атмосферу тесного пространства.
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