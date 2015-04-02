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Строго говоря, перед Дэнни Бойлом стояли в «127 часах» две крайне сложные задачи. Первая заключалась в том, чтобы на протяжении девяноста с лишним экранных минут (минус титры, прогулка с юными девами и эпилог), не сбавляя темпа и удерживая зрительское внимание, проследить сверхнапряженное существование главного героя, почти обездвиженного и практически замурованного в одной из горных расщелин Юты. С этой задачей Бойл справился блестяще. Поскольку, в отличие от «Погребенного…