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127 часов
Награды и номинации фильма 127 часов
127 Hours
127 часов
2010 / США / Великобритания
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7.7
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма 127 часов
Вся информация о фильме
Оскар 2011
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2011
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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