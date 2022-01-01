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127 часов
127 часов, 2010: актеры и роли
127 Hours
127 часов
2010 / США / Великобритания
Трейлер
7.7
Оцените
48
голосов
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127 часов, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл
Danny Boyle
В ролях
Джеймс Франко
James Franco
Лиззи Каплан
Lizzy Caplan
Эмбер Тэмблин
Amber Tamblyn
Кейт Мара
Kate Mara
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Кейт Бёртон
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