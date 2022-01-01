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Киноафиша Фильмы 127 часов 127 часов, 2010: актеры и роли
127 Hours 127 часов 2010 / США / Великобритания
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127 часов, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Лиззи Каплан Лиззи Каплан Lizzy Caplan Эмбер Тэмблин Эмбер Тэмблин Amber Tamblyn Кейт Мара Кейт Мара Kate Mara Клеманс Поэзи Клеманс Поэзи Clemence Poesy Кейт Бёртон Кейт Бёртон Kate Burton Присцилла Поланд Priscilla Poland Алексей Чадов Алексей Чадов
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