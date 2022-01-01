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Друзья бара "Маргерита"
Друзья бара "Маргерита", 2009: актеры и роли
Gli amici del Bar Margherita / The Friends at the Margherita Cafe
Друзья бара "Маргерита"
2009 / Италия
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Друзья бара "Маргерита", 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пупи Авати
Pupi Avati
В ролях
Диего Абантатуоно
Лаура Кьятти
Laura Chiatti
Фабио Де Луиджи
Fabio De Luigi
Луиджи Ло Касчио
Нери Маркоре
Neri Marcorè
Луиза Раньери
Luisa Ranieri
Джанни Кавина
Gianni Cavina
Катя Риччарелли
Katia Ricciarelli
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