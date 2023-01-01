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С драконьи татуированной девушкой Дэвид Финчер, после «Семи» давший слово не снимать кино о серийных убийцах, но уже во второй раз это слово нарушивший (первый раз случился в «Зодиаке»), попал в ситуацию, которую персонажи фильма «Мама не горюй» характеризовали как «двойные вилы». С одной стороны, делать совсем уж буквальный ремейк снятого двумя годами ранее фильма Нильса Ардена Оплева было бы несколько странно. Это медитативные психодрамы вроде «Впусти меня» можно клонировать бессчетное…