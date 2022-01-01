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Девушка с татуировкой дракона
Девушка с татуировкой дракона, 2011: актеры и роли
The Girl With the Dragon Tattoo
Девушка с татуировкой дракона
2011 / США
Трейлер
8.1
Оцените
125
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Девушка с татуировкой дракона, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер
David Fincher
В ролях
Дэниел Крэйг
Daniel Craig
Руни Мара
Rooney Mara
Робин Райт
Robin Wright
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Джеральдин Джеймс
Geraldine James
Горан Вишнич
Goran Višnjić
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Юэль Киннаман
Joel Kinnaman
Элоди Юнг
Elodie Yung
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