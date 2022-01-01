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Девушка с татуировкой дракона Девушка с татуировкой дракона
Киноафиша Фильмы Девушка с татуировкой дракона Девушка с татуировкой дракона, 2011: актеры и роли
The Girl With the Dragon Tattoo Девушка с татуировкой дракона 2011 / США
8.1 Оцените
125 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Девушка с татуировкой дракона, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер Дэвид Финчер David Fincher
В ролях
Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Робин Райт Робин Райт Robin Wright Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Джеральдин Джеймс Джеральдин Джеймс Geraldine James Горан Вишнич Горан Вишнич Goran Višnjić Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Юэль Киннаман Юэль Киннаман Joel Kinnaman Элоди Юнг Элоди Юнг Elodie Yung
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