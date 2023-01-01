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Девушка с татуировкой дракона Девушка с татуировкой дракона
Киноафиша Фильмы Девушка с татуировкой дракона Награды и номинации фильма Девушка с татуировкой дракона
The Girl With the Dragon Tattoo Девушка с татуировкой дракона 2011 / США
8.1 Оцените
127 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Девушка с татуировкой дракона

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
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