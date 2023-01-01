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Девушка с татуировкой дракона
Награды и номинации фильма Девушка с татуировкой дракона
The Girl With the Dragon Tattoo
Девушка с татуировкой дракона
2011 / США
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8.1
Оцените
127
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Девушка с татуировкой дракона
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Оскар 2012
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучшее перевоплощение
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