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Турне Турне
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Tournee / On Tour Турне 2010 / Франция
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Награды и номинации фильма Турне

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2010 Каннский кинофестиваль 2010
Лучший режиссер
Победитель
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
2023, США, боевик, приключения, анимация
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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