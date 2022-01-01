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Отныне и во веки веков
Отныне и во веки веков, 1953: актеры и роли
From Here to Eternity
Отныне и во веки веков
1953 / США
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Отныне и во веки веков, 1953: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Монтгомери Клифт
Montgomery Clift
Дебора Керр
Deborah Kerr
Донна Рид
Фрэнк Синатра
Frank Sinatra
Филип Обер
Philip Ober
Мики Шонесси
Mickey Shaughnessy
Гарри Беллавер
Эрнест Боргнайн
Ernest Borgnine
Джек Уорден
Jack Warden
Тим Райан
Tim Ryan
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