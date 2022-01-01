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Киноафиша Фильмы Государственный чиновник Государственный чиновник, 1930: актеры и роли
Государственный чиновник 1930 / СССР
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Государственный чиновник, 1930: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пырьев Ivan Pyryev
В ролях
Максим Штраух Лидия Ненашева Lidiya Nenasheva Наум Рогожин Леонид Юренев Александр Антонов Иван Бобров Татьяна Барышева
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