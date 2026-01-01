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Ян Кадар Ján Kadár
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Ян Кадар

Ján Kadár

Дата рождения
1 апреля 1918
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
1 июня 1979
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Магазин на площади 7.7
Магазин на площади (1965)
Обвиняемый 7.2
Обвиняемый (1964)
Adrift 6.9
Adrift (1971)

Фильмография Ян Кадар

Adrift 6.9
Adrift Touha zvaná Anada
драма 1971, Чехословакия / США
Магазин на площади 7.7
Магазин на площади Obchod na korze
военный, драма 1965, Чехословакия
Обвиняемый 7.2
Обвиняемый Obzalovaný
драма 1964, Чехословакия
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