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Barney's Version По версии Барни 2010 / Канада / Италия
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма По версии Барни

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший грим
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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