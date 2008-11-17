Постер фильма Маленькое преступление
5.9
Маленькое преступление


Маленькое преступление

, 2008
Mikro eglima
Германия, Кипр, Греция / драма, комедия / 18+
О фильме

Леонидас — молодой, амбициозный офицер полиции отправлен работать на отдаленный остров в Эгейском море. Он рьяно выполняет свои рутинные обязанности. Но обнаружение тела старика Захария переворачивает все в его профессиональной и личной жизни с ног на голову, а его настойчивость разгадать причину смерти старика приводит его к Ангелике. Ангелика — самая знаменитая уроженка этого острова, телеведущая утренней программы, что каким-то мистическим образом обернулось гибелью, по крайней мере, для одного из участников этой истории.

В ролях

Арис Серветалис
Вики Пападопулу
Арто Апартян
Раниа Экономиду
Антонис Катсарис
Еррикос Литсис
Режиссер Христос Георгиу
Сценарист Христос Георгиу
Композитор Танасис Папаконстадиноу, Kostantis Papakonstantinou
Детали фильма

Страна Германия / Кипр / Греция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 28 августа 2009
Премьера в мире 17 ноября 2008
Дата выхода
8 февраля 2009 Германия
17 ноября 2008 Греция
Сборы в мире $1 397 702
Производство Bad Movies, Cypriot Film Advisory Committee, Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
Другие названия
Mikro eglima, Kleine Verbrechen, Lényegtelen bűnök, Małe grzeszki, Petit crime, Small Crime, Smulkus nusikaltimas, Μικρό έγκλημα, Маленькое преступление, 真相大白

Рейтинг фильма

5.9
6 IMDb
Отзывы о фильме

Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
Покупное печенье забыл: из пачки творога создаю миску вкусняшек к чаю — 18 минут и донатсы дымятся на столе
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
Ночами обнимает, тесты предлагает: угадайте 6 шедевров советского кино по трогательному кадру объятий
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
На 5/5 этот тест пройдут лишь фанаты «Собачьего сердца»: даже где жил Преображенский – вспомнят не все
