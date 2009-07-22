Nikos
Пусти музыку!
Stavros
Я не выношу это.
Nikos
Это тоже музыка!
Stavros
Это не одно и то же!
Nikos
Почему нет?
Stavros
Рок — это не просто музыка! Это концепция. Это идеология. Образ жизни! — Именно! Образ жизни.
Nikos
Какой именно образ жизни?
Argyris
Он не понимает, чувак.
Stavros
Когда ты ходишь в эти бары, что ты там делаешь?
Nikos
Что я делаю?
Stavros
Просто слушаешь музыку.
Nikos
Я ещё и танцую.
Stavros
Ладно, ты ещё и танцуешь. А знаешь, что мы делали? 1982 год! Концерт Рори Галлахера на стадионе АЕК. Первый концерт после Хунты. И что мы сделали? Мы с ума сошли! Разнесли весь стадион... И колонки! Люди разбегались! На концерте «Полиции» мы тоже сходили с ума... Мы всегда сходили! Мы шли не просто за музыкой! Вот что такое рок!