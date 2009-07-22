Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Академия Платона
6.3
Киноафиша Фильмы Академия Платона
6.3

Академия Платона

, 2009
Akadimia Platonos
Германия, Греция / драма, комедия / 18+
Постер фильма Академия Платона
6.3

Причины посмотреть

О фильме

Приз «Серебряный леопард» за лучшую мужскую роль Антониса Кафетзопулоса, первый приз экуменического (христианского) жюри, третий приз молодежного жюри, 2009 Международный кинофестиваль в Локарно Приз за лучший фильм, 2009 Международный кинофестиваль в Тиране
Маленький, тихий перекресток в одном из районов Афин - Академии Платона. Три лавочника и одна собака. Ставрос один из лавочников. Его жена уехала и отказывается возвращаться – его мать перенесла инсульт и Ставрос должен за ней ухаживать круглые сутки. Любимым занятием трех лавочников стал подсчет китайцев, которые строят напротив магазин. Занятие, которому никогда не будет конца – кажется, что китайцев день ото дня становится все больше. Подсчет прерывается только тогда, когда мимо проходит какой-нибудь албанец. Тогда они делают ставки, залает собака на албанца или нет. Это их второе любимое занятие. Так они проводят время, спокойно и весело, наблюдая, как меняется жизнь за пределами их лавок. Но Ставрос испытывает постоянное беспокойство. Он чувствует себя необъяснимо несчастным. По ночам он не может заснуть и не понимает почему. Пока в один прекрасный день проходящий мимо албанец, после того как его облаяла собака, не узнает в матери Ставроса свою мать, которая пропала много лет назад…

В ролях

Антонис Кафедзопулос
Stavros
Панос Стаматакис
Thymios
Anastasis Kozdine
Marenglen
Титика Саригули
Harikleia
Йоргос Сухес
Nikos
Костас Коронайос
Argyris
Мария Зорба
Dina
Platonas Brakoulias
Maria Stefou
Konstadina Tzortzi
Режиссер Филлипос Цитос
Сценарист Алексис Кардарас, Филлипос Цитос
Композитор Stavros Markonis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Греция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 22 июля 2009
Дата выхода
22 июля 2009 Германия
Сборы в мире $612 649
Производство ARTE, Bad Movies, Das kleine Fernsehspiel (ZDF)
Другие названия
Akadimia Platonos, 100% grec, De tha gineis Ellinas pote, Kleine Wunder in Athen, L'académie de Platon, Marenglen, Plato's Academy, Platón Akadémiája, Platónská akademie, Ακαδημία Πλάτωνος, Δε θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Μαρενγκλέν, Академия Платона

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Nikos Пусти музыку!
Stavros Я не выношу это.
Nikos Это тоже музыка!
Stavros Это не одно и то же!
Nikos Почему нет?
Stavros Рок — это не просто музыка! Это концепция. Это идеология. Образ жизни! — Именно! Образ жизни.
Nikos Какой именно образ жизни?
Argyris Он не понимает, чувак.
Stavros Когда ты ходишь в эти бары, что ты там делаешь?
Nikos Что я делаю?
Stavros Просто слушаешь музыку.
Nikos Я ещё и танцую.
Stavros Ладно, ты ещё и танцуешь. А знаешь, что мы делали? 1982 год! Концерт Рори Галлахера на стадионе АЕК. Первый концерт после Хунты. И что мы сделали? Мы с ума сошли! Разнесли весь стадион... И колонки! Люди разбегались! На концерте «Полиции» мы тоже сходили с ума... Мы всегда сходили! Мы шли не просто за музыкой! Вот что такое рок!

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Эти 3 вещи в отеле лишь кажутся чистыми – горничные часто забывают их мыть: лучше не прикасаться руками
Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона
Растворимый кофе перестанет быть «просто водой»: найдите на пачке одно важное слово
Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников
Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание
После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи
Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)
«Первый отдел» хорош, но этот детектив с Колесниковым сравнивают с фильмами Гая Ричи: «сюжет закрученный, актеры убедительны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше