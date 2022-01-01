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Любовь на подиуме
Любовь на подиуме, 2009: актеры и роли
Miłość na wybiegu
Любовь на подиуме
2009 / Польша
5.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4
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Любовь на подиуме, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Ланг
В ролях
Каролина Горчица
Karolina Gorczyca
Марцин Дороциньский
Marcin Dorocinski
Уршула Грабовска
Иза Куна
Томаш Кароляк
Tomasz Karolak
Барбара Брыльска
Barbara Brylska
Марта Домбровска
Соня Бохосевич
Sonia Bohosiewicz
Малгожата Притуляк
Małgorzata Pritulak
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