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33 сцены из жизни 33 сцены из жизни
Киноафиша Фильмы 33 сцены из жизни 33 сцены из жизни, 2008: актеры и роли
33 sceny z życia 33 сцены из жизни 2008 / Польша / Германия
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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33 сцены из жизни, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Малгожата Шумовска Малгожата Шумовска Malgorzata Szumowska
В ролях
Юлия Енч Петер Ганцлер Peter Gantzler Мацей Штур Maciej Stuhr Малгожата Хаевска-Кшиштофик Адам Воронович Адам Воронович Adam Woronowicz Рената Данцевич Renata Dancewicz Роман Ганцарчик Roman Gancarczyk Рафал Мацьковяк Изабела Куна Анджей Худзяк Мария Май
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