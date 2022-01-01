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Возможно, дьявол
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Diable probablement, Le

Возможно, дьявол, 1977

1977 / Франция
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Группа молодых бездельников философствует о смысле жизни, о религии, экологии и прочих мировых проблемах. Все вокруг плохо — хоть вешайся! Абстрагироваться от мировых проблем они не могут, им нужно их обязательно решить, без этого они не видят счастья в собственной жизни. А первый из них — некий Шарль, который осознав всю глубину своего отвращения к моральному и физическому падению общества, в котором он живет, решает, что самоубийство — единственный выбор. Чтобы быть свободным от смертельного греха самоубийства, молодой человек нанимает наркомана, чтоб тот застрелил его.
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 15 июня 1977
Режиссер
Робер Брессон
Робер Брессон
В ролях
Антуан Монньер
Николас Дегюй
Режи Анрион
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возможно, дьявол 2 постера
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