Возможно, дьявол, 1977

Группа молодых бездельников философствует о смысле жизни, о религии, экологии и прочих мировых проблемах. Все вокруг плохо — хоть вешайся! Абстрагироваться от мировых проблем они не могут, им нужно их обязательно решить, без этого они не видят счастья в собственной жизни. А первый из них — некий Шарль, который осознав всю глубину своего отвращения к моральному и физическому падению общества, в котором он живет, решает, что самоубийство — единственный выбор. Чтобы быть свободным от смертельного греха самоубийства, молодой человек нанимает наркомана, чтоб тот застрелил его.

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