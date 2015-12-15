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Избавь нас от лукавого
Отзывы о фильме «Избавь нас от лукавого»
Deliver Us From Evil / Fri os fra det onde
Избавь нас от лукавого
2009 / Дания / Швеция / Норвегия
Трейлер
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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fanbunga
15 декабря 2015, 23:13
Забавный триллер. Зоопатический. Для щекотанья нервов разные животинки используются, плюшевые в том числе. Если кусок шланга в кадре, то не просто так, он под змею косит.
Мораль, конечно, правильная (женись удачно и с церковью дружи, и будет тебе щастье), но блин, где кино-то?
15 декабря 2015, 23:13
0
0
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Foggy
15 декабря 2015, 23:13
Я всю дорогу сомневался, но последние титры поставили точку:
Shortly after the baptism of his daughter Daniella, Ralph Sarchie retired from the NYPD
HE CONTINUES TO WORK WITH FATHER MENDOZA TO THIS DAY. мой вольный перевод: вскоре после крещения его дочери Даниэлы, Ральф Сарчи ушел (обычно retired на пенсию но тут рановато вроде) из полиции Нью-Йорка. Он продолжает заниматься какой-то там работой с преподобным Мендозой по сей день. ✊ ✊ ✊ поясняю ✊ : отец Мендоза - гей, не зря были шуточки про педофилов, и в машине один на один он все просил офицера сознаться ✊ (ясен пень в чем). Офицер отдаляется от жены и ребенка ✊ (ну еще бы), и уже готов перейти на сторону ЗЛА ✊ , но ему нужна инициация с подглядывающим негром, весь лексикон которого состоит из "fuck out" и "fuck" (обычно спец-фильмы для этого снимают, но глядя на данное творчество, я готов поверить, что так у них эмоционально все и бывает ✊ ) ну и в конце мы понимаем по титрам, что все ок, и эта гей-драма получает от меня 5/10, всю пятерку заслужила девочка и ее плюшевая сова (интересно почитать про детскую психику и как дети реагируют на пугающие плюшевые игрушки, морда-то у совы была совсем не десткая ✊ )
ps я все думал, зачем у пользователя с ником body голая мужская задница на аватаре ✊
теперь-то я понимаю
✊ ✊ ✊
pps ИЗЫДИ европейское зло ✊ ✊ ✊
15 декабря 2015, 23:13
0
0
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Шверценберг
16 февраля 2016, 02:24
Неплохо но фильм на один раз. Местами скучно и фильм кажется затянутым. Хорошая, мрачная стилистика и падре иезуит запомнился. 6.5 / 10
16 февраля 2016, 02:24
0
0
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Катриона
16 февраля 2016, 02:24
Очень хотела пойти на этот фильм. Посмотрела рейтинг, и думаю - Вот это здорово!!! Наконец посмотрю классный фильм ужасов! В итоге! Начало фильма в принципе было терпимо, даже что то понравилось... Потому что фильмы ужасов с детективным жанром мне интересны. Весь фильм что то резко выскакивало, вроде даже пугались. После середины фильма началась такая ерунда!!! Мне хотелось просто встать и уйти, удержала подруга. Такое ощущение, что их поджимали сроки или над второй половиной фильма работал какой то другой режиссер... В Общем все первые положительные впечатления были убиты полностью!!! Шла домой и плевалась... ЕРУНДА!
16 февраля 2016, 02:24
0
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Swi4e1
16 февраля 2016, 02:25
Ну так себе. В принципе интересный , но зараза болтовни много.
6\10
16 февраля 2016, 02:25
0
0
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Kirill86
16 февраля 2016, 02:25
8/10
Хорошо постановлен! Игра актеров нормальная! Страшных моментов за весь фильм 2-3 штуки✊
Зато юмор присутствует)))
16 февраля 2016, 02:25
0
0
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Мораль, конечно, правильная (женись удачно и с церковью дружи, и будет тебе щастье), но блин, где кино-то?
Shortly after the baptism of his daughter Daniella, Ralph Sarchie retired from the NYPD
HE CONTINUES TO WORK WITH FATHER MENDOZA TO THIS DAY. мой вольный перевод: вскоре после крещения его дочери Даниэлы, Ральф Сарчи ушел (обычно retired на пенсию но тут рановато вроде) из полиции Нью-Йорка. Он продолжает заниматься какой-то там работой с преподобным Мендозой по сей день. ✊ ✊ ✊ поясняю ✊ : отец Мендоза - гей, не зря были шуточки про педофилов, и в машине один на один он все просил офицера сознаться ✊ (ясен пень в чем). Офицер отдаляется от жены и ребенка ✊ (ну еще бы), и уже готов перейти на сторону ЗЛА ✊ , но ему нужна инициация с подглядывающим негром, весь лексикон которого состоит из "fuck out" и "fuck" (обычно спец-фильмы для этого снимают, но глядя на данное творчество, я готов поверить, что так у них эмоционально все и бывает ✊ ) ну и в конце мы понимаем по титрам, что все ок, и эта гей-драма получает от меня 5/10, всю пятерку заслужила девочка и ее плюшевая сова (интересно почитать про детскую психику и как дети реагируют на пугающие плюшевые игрушки, морда-то у совы была совсем не десткая ✊ )
ps я все думал, зачем у пользователя с ником body голая мужская задница на аватаре ✊
теперь-то я понимаю
✊ ✊ ✊
pps ИЗЫДИ европейское зло ✊ ✊ ✊
6\10
Хорошо постановлен! Игра актеров нормальная! Страшных моментов за весь фильм 2-3 штуки✊
Зато юмор присутствует)))
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