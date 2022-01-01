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Любовь за стеной Любовь за стеной
Киноафиша Фильмы Любовь за стеной Любовь за стеной, 2009: актеры и роли
Beloved Berlin Wall / Liebe Mauer Любовь за стеной 2009 / Германия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Любовь за стеной, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Тимм
В ролях
Фелиситас Волл Максим Мехмет Максим Мехмет Maxim Mehmet Анна Фишер Anna Fischer Томас Тиме Thomas Thieme Карл Кранцковски Karl Kranzkowski Маргарита Бройх Маргарита Бройх Margarita Broich Катя Дановски Katja Danowski Вальдемар Кобус Вальдемар Кобус Waldemar Kobus Хеннинг Пекер Henning Peker Стефан Дитрих Тим Уильямс Tim Williams Маттиас Рейхвальд Олаф Бурмайстер Хильмар Айкхорн
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