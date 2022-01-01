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Любовь за стеной
Любовь за стеной, 2009: актеры и роли
Beloved Berlin Wall / Liebe Mauer
Любовь за стеной
2009 / Германия
Трейлер
8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Любовь за стеной, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Тимм
В ролях
Фелиситас Волл
Максим Мехмет
Maxim Mehmet
Анна Фишер
Anna Fischer
Томас Тиме
Thomas Thieme
Карл Кранцковски
Karl Kranzkowski
Маргарита Бройх
Margarita Broich
Катя Дановски
Katja Danowski
Вальдемар Кобус
Waldemar Kobus
Хеннинг Пекер
Henning Peker
Стефан Дитрих
Тим Уильямс
Tim Williams
Маттиас Рейхвальд
Олаф Бурмайстер
Хильмар Айкхорн
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