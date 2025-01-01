Меню
Новый кинотеатр «Парадизо»
Награды и номинации фильма Новый кинотеатр «Парадизо»
Награды и номинации фильма Новый кинотеатр «Парадизо» 1988
Оскар 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Каннский кинофестиваль 1989
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Direction
Номинант
Best Make Up Artist
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
