Киноафиша Фильмы Новый кинотеатр «Парадизо» Награды и номинации фильма Новый кинотеатр «Парадизо»

Награды и номинации фильма Новый кинотеатр «Парадизо» 1988

Оскар 1990 Оскар 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Каннский кинофестиваль 1989 Каннский кинофестиваль 1989
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Best Make Up Artist
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
