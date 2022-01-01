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Новый кинотеатр «Парадизо» Новый кинотеатр «Парадизо»
Киноафиша Фильмы Новый кинотеатр «Парадизо» Новый кинотеатр «Парадизо», 1988: актеры и роли
Nuovo cinema Paradiso Новый кинотеатр «Парадизо» 1988 / Франция / Италия
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Новый кинотеатр «Парадизо», 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джузеппе Торнаторе Джузеппе Торнаторе Giuseppe Tornatore
В ролях
Филипп Нуаре Филипп Нуаре Philippe Noiret Жак Перрен Jacques Perrin Сальваторе Кашо Salvatore Cascio Марко Леонарди Марко Леонарди Marco Leonardi Аньезе Нано Agnese Nano Энцо Каннавале Enzo Cannavale
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
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